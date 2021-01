A morgue do hospital de Aveiro está com grande dificuldade em dar resposta ao elevado número de cadáveres que chegam às instalações, devido ao aumento da mortalidade relacionada com a covid-19.

A unidade hospitalar viu a média diária de cadáveres a entrar nas instalações disparar de três para 15, cinco vezes mais do que o normal, sendo que a câmara frigorífica só tem espaço para oito.

Há também lista de espera nos crematórios e, por razões sanitárias, maiores dificuldades em agendar as cerimónias fúnebres, o que leva as agências funerárias a adiar o levantamento dos corpos.

Contactado pela TVI, o Centro Hospitalar do Baixo Vouga lembra que a situação é “de exceção” e sublinhou também que há um atraso por parte dos tribunais relativamente às decisões da necessidade de realização de autópsia, o que faz com que os cadáveres ocupem a câmara frigorífica por mais tempo do que o habitual.

O hospital confirmou ainda que está em curso o reforço da capacidade da morgue, com a compra de um contentor frigorífico e a adaptação do espaço da Capela, de forma a garantir a “acomodação digna dos cadáveres”, enquanto aguardam o levantamento por parte das agências funerárias.