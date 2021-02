Dez pessoas ficaram esta terça-feira desalojadas na sequência de um incêndio no primeiro andar de um prédio em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que entre os desalojados há duas crianças.

As pessoas foram realojadas através do Serviço Municipal de Proteção Civil, adiantou a mesma fonte.

O alerta para o fogo, num edifício de rés-do-chão e primeiro andar, na Rua da República, foi dado às 20:32, de acordo com o CDOS.

Um total de 12 operacionais foi mobilizado para o local, apoiado por sete viaturas, entre bombeiros da corporação de Alcácer do Sal, elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil e militares da GNR.