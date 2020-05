A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) já publicou as regras de lotação de algumas praias da costa portuguesa, não havendo ainda indicações relativamente aos areais do Alentejo, Centro, e Norte do país. As restrições colocam-se devido à pandemia de Covid-19.

Nos documentos apresentados, apenas são referidas as praias do Tejo e Oeste, bem como do Barlavento e Sotavento algarvios.

Segundo informação da APA, algumas das praias terão uma "capacidade potencial de ocupação" que poderá variar com a maré. São os casos da Lagoa da Foz do Arelho, praias do Baleal (Peniche), praia das Maçãs (Sintra), São João da Caparica (Almada), praia da Arrifana (Aljezur), praia Dona Ana (Lagos) ou da praia de Armação de Pêra (Lagoa).

As praias com menor lotação na zona do Tejo e Oeste são a da Azarujinha, em Cascais, e a da Pedra do Ouro, em Alcobaça, que terão uma capacidade máxima de 100 pessoas. Em sentido contrário está o areal da Fonte da Telha, que tem uma lotação total de 14.500 pessoas, enquanto Carcavelos terá capacidade para 12.100 banhistas.

No Sotavento algarvio a praia com menor lotação será a Ria da Fuseta, em Olhão, com uma capacidade máxima de 700 pessoas. As praias de Faro e de Monte Gordo terão uma lotação de 12.600 banhistas cada.

Já no Barlavento algarvio, onde existem várias praias com capacidade total inferior a 100 pessoas, a praia com menor lotação será a Praia da Marinha, em Lagoa. Os areais com maior capacidade são a Praia da Rocha, em Portimão, com lotação de 8.800 pessoas e a Meia Praia Nascente, em Lagos, onde poderão estar até 8.700 pessoas em simultâneo

