Jorge Ascenção, presidente da Confap- Confederação Nacional de Associações de Pais, revela que os pais estão "algo confusos" e "inseguros" com as informações contraditórias que têm sido difundidas nos últimos dias sobre a vacinação das crianças e adolescentes.

Nós queremos que as crianças estejam seguras, portanto, se a vacinação for um fator de segurança e não houver contraindicações, então devem ser vacinadas. É óbvio que as famílias o desejam desde que haja a garantia que isso não tem implicações para os nossos filhos. E é essa informação clara que é preciso ter", afirma.

No entanto, neste momento, ainda não há um consenso científico sobre as vantagens da vacinação dos mais novos. Perante as diferentes opiniões dos especialistas, a que se juntam as declarações do Presidente da República em aparente contradição com o que a DGS tinha anunciado, o presidente da Confap considera é preciso esclarecer os pais sobre o que devem fazer.

Nós queremos acreditar que as autoridades, com a informação que têm, tomam as decisões que são melhores para os nosso filhos mas, de facto, todo este deambular de informação deixa-nos algo tranquilos e inseguros", diz, criticando a "informação enviesada e titubeante" que tem sido divulgada.

Jorge Ascenção quer saber se a decisão de vacinar apenas os adolescentes dos 12 aos 15 anos que têm comorbilidades foi tomada porque "de facto não há garantias que a vacinação seja vantajosa" ou se é porque não há vacinas para todos e há outras prioridades. Seja como for, "diga-se isso claramente", pede.