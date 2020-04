José Alberto Carvalho abriu, esta terça-feira, o Jornal das 8 com um pedido de desculpas ao Norte pela frase exibida numa reportagem na segunda-feira.

José Alberto Carvalho lembrou ainda que os portugueses, sejam de que região forem, "importam-se quando falam da sua região num tom errado ou injusto".

"As pessoas do norte importam-se quando falam da sua região num tom errado ou injusto. As pessoas de Lisboa ou dos Açores ou da Madeira ou do Minho ou de Trás-os-Montes, ou do Alentejo, seja de onde for, importam-se quando falam da sua terra com pouco respeito. Quando falam de Portugal sem respeito, nós importamo-nos todos. E é isso que nunca pode estar em causa, porque nunca esteve. A reação de quem viu apenas a frase, fotografada num post das redes sociais, só pode ser de indignação. É totalmente legítimo, se isso não tivesse acontecido é que seria dramático para o norte e para o país".