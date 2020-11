O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, propôs esta quinta-feira ao parlamento, a declaração do Estado de Emergência "de âmbito limitado" em Portugal para permitir medidas de contenção da covid-19.

Este novo estado de emergência tem a duração de 15 dias, entre as 00:00 do dia 9 de novembro de 2020 e as 23:59 do dia 23 de novembro de 2020.

A proposta para o novo período de estado de emergência é votada pelo parlamento na sexta-feira, às 16:00. O Presidente da República falará depois ao país, na noite de sexta-feira.

Segundo o diploma enviado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para votação no parlamento, "fica parcialmente limitado, restringido ou condicionado" o exercício direitos de liberdade de deslocação, iniciativa privada, social e cooperativa, de direitos dos trabalhadores e do direito ao livre desenvolvimento da personalidade e vertente negativa do direito à saúde.

As medidas propostas

Limitações à circulação durante determinados períodos do dia ou determinados dias da semana "nos municípios com nível mais elevado de risco";

Interdição das deslocações que não sejam justificadas;

Podem ser utilizados pelas autoridades públicas competentes, preferencialmente por acordo, os recursos, meios e estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde integrados nos setores privado, social e cooperativo, mediante justa compensação;

Mobilização dos trabalhadores da Administração Pública para a realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa

Imposta a medição de temperatura "por meios não invasivos, assim como a realização de testes de diagnóstico à covid-19, para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho ou como condição de acesso a serviços ou instituições públicas, estabelecimentos educativos e espaços comerciais, culturais ou desportivos, na utilização de meios de transporte".

As Forças Armadas e de Segurança podem ser chamadas para ajudar as autoridades de Saúde na "realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa"

Por outro lado, são salvaguardadas as deslocações "justificadas designadamente pelo desempenho de atividades profissionais, pela obtenção de cuidados de saúde, pela assistência a terceiros, pela frequência de estabelecimentos de ensino, pela produção e pelo abastecimento de bens e serviços e por outras razões ponderosas, cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar as situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente desacompanhada, se mantém".

Portugal registou esta quinta-feira mais 4.410 novos casos de covid-19 e 46 mortos. De acordo com o boletim divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, Portugal já contabilizou 161.350 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 2.740 óbitos.