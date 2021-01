A região de Lisboa e Vale do Tejo ultrapassou hoje as três mil mortes relacionadas com a covid-19 desde o início da pandemia, ao registar 65 mortos num dia.

Segundo o boletim epidemiológico da DGS, a região de Lisboa, que registou 4.280 novas infeções nas últimas 24 horas, tem um acumulado de 3.046 mortes com a doença, aproximando-se da região Norte, que tem o maior número de mortes (3.639).

Relativamente às infeções, a região Norte, que nas últimas 24 horas registou 3.295, tem um total de 248.965 infeções. Lisboa e Vale do Tejo tem um total de 175.898 infeções.

A região Centro, que hoje registou 2.040 casos, tem um acumulado de 69.353 infeções. Nas últimas 24 horas foram notificadas 34 mortes, totalizando 1.332 óbitos.

No Alentejo, as autoridades dão conta de 577 novos casos e 15 mortes. Desde o início da pandemia a região registou 17 302 infeções e 371 óbitos.

A região do Algarve tem hoje notificados 328 novos casos, somando 11.710 infeções e 111 mortos.

A Madeira registou 93 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 2.410 infeções e 22 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 49 novos casos nas últimas 24 horas, somando 2.831 infeções e 22 mortos.