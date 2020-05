Catarina Sousa e o marido, o jornalista do Mais Futebol Pedro Cunha, estiveram infetados com a Covid-19. Duas semanas após terem sido diagnosticados com o novo coronavírus, também o filho, uma criança de dois anos, começou a apresentar sintomas, com febres que chegaram aos 40 graus.

Eu e o meu marido estivemos infetados e, ao fim de duas semanas de recuperação, o nosso filho começou a ter sintomas”, contou. “Começou com febres de 38 graus e, ao fim de dois, três dias, aumentou para febres de 40 graus”.

Inicialmente, admite, estranharam que os sintomas se tenham manifestado tanto tempo depois de eles próprios terem tido sintomas.

Nessa altura, o casal encontrava-se “quase” recuperado, tendo ainda um dos sintomas mais comuns do novo coronavírus, a falta de olfato.

Em conversa com a TVI, Catarina Sousa aproveitou para deixar uma mensagem de agradecimento a todos os “profissionais espectaculares” que acompanharam e ajudaram na recuperação da criança.

Após seis dias de tratamento e de várias análises nas urgências do Hospital de São João, os sintomas da criança estabilizaram e já voltou para casa.

O casal, apesar de já não apresentar sintomas, ainda não conta para o número cada vez maior de casos recuperados, encontrando-se ainda a aguardar os resultados dos testes.