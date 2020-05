A abertura oficial da época balnear está marcada para 6 de junho, mas o Governo já autorizou a ida a banhos, o que mobilizou muitas pessoas à praia, incluindo o Presidente da República, que aproveitou o bom tempo para ir até à baía de Cascais durante a hora de almoço deste sábado.

Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou as altas temperaturas para dar um mergulho no mar de Cascais, onde a água estava "quente, quente".

Já não mergulhava há dois meses e meio", revelou em declarações exclusivas à TVI.

O chefe de Estado congratulou-se com as medidas de abertura das praias, antes de ressalvar que os banhistas mantêm as regras de segurança, tanto no areal como no mar.

Já depois de sair da água, Marcelo Rebelo de Sousa confraternizou com alguns populares, antes de regressar a casa.