O professor de Saúde Internacional na Universidade Nova de Lisboa Tiago Correia considera que "medidas mais restritivas" para combater a pandemia de covid-19 podem criar mais "tensão entre os decisores políticos e a população", numa altura em que as pessoas começam a ficar frustradas.

As pessoas estão a utilizar todas as medidas de proteção conhecidas (...) mas o que estamos a perceber na Europa é que o aumento dos casos também está a acontecer e isso está a criar alguma frustração", sublinhou, na TVI24.

Tiago Correia frisou que as pessoas "estão completamente saturadas de tudo isto" e os políticos devem dar a oportunidade aos cidadãos de gerirem o seu esforço.

Sobre a utilização de máscara na rua, o investigador foi perentório: "não há nenhuma evidência que nos diga que vá conseguir controlar as cadeias de transmissão".

