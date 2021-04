A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública considerou esta quarta-feira que estão reunidas condições para iniciar a última etapa de desconfinamento, mas advertiu que esta progressão tem que ser acompanhada de medidas de proteção contra a covid-19.

Os indicadores têm-se mantido estáveis e assim pretendemos que continuem e, portanto, atendendo à matriz de risco que tinha sido identificada do ponto de vista global estão reunidas as condições para avançar”, disse à agência Lusa o presidente da associação, Ricardo Mexia.

O médico de saúde pública e epidemiologista salientou que, depois de se avançar para a última etapa do plano de desconfinamento do Governo, prevista para segunda-feira, será necessário “afinar as situações mais locais, mais regionais, que possam eventualmente estar mais afastadas desta realidade [situação epidemiológica da covid-19 a nível nacional]”.

Ricardo Mexia realçou que a progressão tem que ser acompanhada da manutenção das medidas de proteção contra a covid-19 por parte da população, como o uso de máscara, lavagem frequente das mãos, manter uma distância segura, enquanto a situação não estiver “absolutamente controlada”.

É evidente que à medida que vamos aumentando a cobertura vacinal também podemos encarar esta progressão com maior confiança”, salientou.

Defendeu, por outro lado, que é preciso “manter a guarda” em relação às variantes que circulam no país.

Na terça-feira, o investigador João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), referiu que foram detetados seis casos da variante indiana de covid-19, responsável por um surto na Índia, na última semana em Portugal.

Estimou ainda que a variante do SARS-CoV-2 associada ao Reino Unido represente já cerca de 90% dos casos em Portugal, onde foram também já detetados 73 casos da variante de Manaus, 44 dos quais nos últimos 15 dias, e 64 casos da variante da África do Sul.

Naturalmente, que isto é o reflexo da abertura de fronteiras não só de Portugal mas em toda a Europa e, portanto, as variantes de preocupação que circulam nos países passaram a circular também de uma forma mais livre em todos os outros”, salientou João Paulo Gomes.

Para Ricardo Mexia, é preciso ter “uma particular atenção” aos locais onde essas variantes são mais prevalentes para tentar reduzir a possibilidade desses casos poderem entrar em território nacional.

Temos que monitorizar isso de forma muito próxima e tentar reduzir o potencial dessas introduções (…). Portanto, se o pudermos fazer a montante do problema, evitando que haja essas introduções, seguramente que é uma opção mais vantajosa para todos nós”, sustentou.

Relativamente à situação dos internamentos por covid-19, o também epidemiologista salientou o facto de terem vindo a decrescer, particularmente nos cuidados intensivos, o que disse ser “um bom indicador”, uma vez que é doença que gera internamentos longos.

Assinalou também o facto de a população mais vulnerável, de idade mais avançada, ser a que está “mais protegida” devido à vacinação, observando-se, por exemplo, em relação aos lares “uma mudança substancial em relação ao cenário anterior”.

Globalmente os casos são poucos, e ainda bem que assim é, e esperamos continuar a manter essa situação. Já tivemos a retoma de diversas atividades e com maior potencial de disseminação e, até ver, a situação mantém-se controlada, o que obviamente é de realçar, e pretendemos também manter esse cenário”, resumiu Ricardo Mexia.

Para isso, defendeu, é preciso manter “uma boa estratégia de testagem, continuar a vacinação tão rápido quanto possível” e a população manter as medidas de proteção até ser alcançada a imunidade de grupo, através da vacinação.

Em Portugal, já morreram 16.973 pessoas com covid-19 dos 835.563 casos de infeção confirmados, segundo a Direção-Geral da Saúde.