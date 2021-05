A transferência de 28 migrantes para o empreendimento turístico Zmar realizou-se durante a noite apenas porque foi só àquela hora que foi possível, afirmou aos jornalistas o comandante José Ribeiro, do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil de Odemira.

Este não foi "um realojamento normal", mas antes "uma operação de elevada complexidade", "com contornos muito especiais", que envolveu um número considerável de pessoas e que teve que respeitar vários "condicionalismos": "em primeiro lugar o horário de trabalho das pessoas", uma vez que as pessoas tivhttp://bo.iol.pt/bo-novo/artigoeram que cumprir o seu dia de trabalho normal, explicou este responsável.

Além disso, houve ainda "condicionalismos de natureza religiosa", uma vez que muitos destes trabalhadores são muçulmanos e estão neste momento no período do ramadão.

E, por fim, porque "estas pessoas já estavam nas suas casas há algum tempo e precisaram de tempo para arrumar todos os seus pertences".

Tudo isto poderá explicar esta demora. Tentámos provocar o menor impacto possível, sendo certo que numa operação desta dimensão e desta complexidade há sempre situações" inesperadas.

Também durante a noite foram transferidas 21 pessoas para a pousada da juventude de Almograve, o que dá um total de 49 pessoas realojadas.

A distribuição pelos dois espaços foi feita de maneira a manter a organização das famílias e de "grupos já consolidados" de trabalhadores e de grupos étnicos, de forma a que a mudança "pudesse ser realizada com o maior conforto possível e o menor sobressalto para estas pessoas".

Esta operação integrou elementos da Segurança Social, da GNR, do Alto Comissariado para as Migrações, da Proteção Civil e também do serviço social da Câmara de Odemira.

Todos os trabalhadores realojados testaram negativo para a covid-19 e vão continuar a trabalhar, mantendo "toda a normalidade da sua vida".

Este responsável confirmou ainda que decorrem "no terreno outras inspeções e outras fiscalizações a espaços para trabalhadores".