A Direção-Geral de Saúde corrigiu, este sábado, o número de militares da GNR infetados com Covid-19 no Comando de Bragança, são quatro e não 56.

Esclarece-se que o número se refere a casos com link Epidemiológico e não a casos ativos na GNR de Bragança, havendo apenas 4 infetados nesta Instituição. Em nome do correto esclarecimento, o Ministério da Saúde corrige a informação", lê-se no comunicado.