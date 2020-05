A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou este sábado, na conferência diária sobre a evolução da pandemia de Covid-19, várias medidas para combater os surtos que se têm verificado na região de Lisboa e Vale do Tejo, designadamente nos concelhos da Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra.

A governante começou por sublinhar que nos últimos dias estes surtos “representam mais de 85% dos novos casos registados no país”.

Apesar de o número de novos casos na generalidade das regiões do território nacional registar uma tendência decrescente verificamos um crescimento de novos casos na área metropolitana de Lisboa. De facto, desde meados de maio que o número de casos se mantém em cerca de 180 novos casos por dia nesta região.”

Marta Temido disse ainda que média do Rt - que avalia a transmissão do vírus - para os dias entre 23 a 27 de maio foi de 1,02, sendo que foi de 0,93 na região Norte, 0,98 na região Centro e 1,05 na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Por isso, Marta Temido anunciou que vão ser reforçadas as seguintes medidas:

o rastreio da infeção focado nas atividades onde se tem verificado maior incidência da doença, como as áreas ligadas à construção civil, a cadeias de abastecimento, transporte e distribuição, caracterizadas por rotatividade de trabalhadores e trabalho temporário;

a testagem de todas as pessoas relativamente às quais existe uma vigilância ativa por serem contactos dos trabalhadores;

o confinamento obrigatório dos doentes e a garantia do mesmo com o apoio das forças de segurança;

a identificação de locais alternativos para o confinamento domiciliário, quando se verifique que as habitações não reúnam condições de habitabilidade e os critérios para o isolamento.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, já tinha anunciado que por causa dos focos de Covid-19 em concelhos da região de Lisboa e Vale do Tejo, o desconfinamento nesta região vai demorar mais tempo e a situação será novamente avaliada no dia 4 de junho.