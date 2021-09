A próxima edição da semana da moda de Lisboa, ModaLisboa, realiza-se em outubro, na Estufa Fria e no Teatro Capitólio, e voltará a ter público.

A organização anunciou, nesta quinta-feira, que a 57.ª edição da ModaLisboa decorrerá de 7 a 10 de outubro naqueles dois espaços da capital, com os designers de moda a não terem imposição de estação, embora o programa tenha uma interrogação sujacente: "E agora?".

Nestas alturas de aniversário, são normais as retrospetivas, os pontos de situação, as promessas de projetos futuros. Mas isso não nos chega. Nunca fomos de saudosismos", sustenta a organização.

Entre os designers convocados para esta edição estão, entre outros, Ricardo Preto, Nuno Baltazar, Kolovrat, Luís Buchinho e Gonçalo Peixoto.

Em modalisboa.pt, o público terá acesso ilimitado a todos os conteúdos da semana da moda de Lisboa, refere a organização.

A primeira edição da ModaLisboa, em março de 1991, decorreu no Teatro São Luiz, embora haja registo de uma edição zero, em 1990, integrada nas Festas da Cidade.

Ao longo destes 30 anos, o evento realizou-se nos mais variados espaços da capital, do Mercado da Ribeira ao Pátio da Galé, passando por locais como o Pavilhão Carlos Lopes, a Estufa Fria e o Museu da Cidade, e chegou a realizar-se em Cascais e, no mesmo concelho, no Estoril.