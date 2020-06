A ministra da Presidência anunciou, na quarta-feira, que estavam proibidos arraiais e festas populares, mesmo que sejam promovidas informalmente por estabelecimentos com licença para funcionar.

Porém, Graça Freitas disse, esta quinta-feira na conferência de imprensa diária, que nada impedia uma esplanada de ter música, grelhador e sardinhas, desde que sejam cumpridas as diretrizes de proteção da saúde pública.

Nada impede que uma esplanada tenha música e que essa mesma esplanada esteja acompanhada de um grelhador e de umas belas sardinhas, desde que se cumpram as regras de distanciamento. As coisas podem fazer-se, mas podem fazer-se com regras".