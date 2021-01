A nova variante do SARS-CoV-2, identificada no Reino Unido, poderá afetar 60% da população em Portugal na primeira semana de fevereiro, segundo o estudo do Instituto Ricardo Jorge e da Unilabs Portugal, a que a TVI teve acesso.

Segundo o mesmo estudo, a prevalência desta variante no país aumentou de 5,8% (na semana que começou a 30 de novembro) até 13,3% (na semana que terminou a 17 de janeiro).

"Se o ritmo do aumento da frequência desta variante for o previsto no estudo, na primeira semana de fevereiro, a variante do Reino Unido pode representar cerca de 60% de todos os testes positivos no país", pode ler-se no estudo.

Recorde-se que o Governo vai reunir-se ainda hoje com epidemiologistas e que amanhã há Conselho de Ministros. António Costa já admitiu que, se a prevalência desta nova estirpe for muito elevada, serão tomadas novas medidas, inclusivamente o eventual encerramento das escolas.

O mesmo estudo permitiu confirmar que a variante do Reino Unido "aumenta a probabilidade de as pessoas que foram infetadas com a variante desenvolverem maiores cargas virais".

O estudo do Instituto Ricardo Jorge e da Unilabs Portugal aponta ainda que a maioria das amostras detetadas da nova variante encontram-se na região Norte.

Os autores deste estudo sublinham que "os testes que serviram de base ao relatório representam apenas uma fração dos testes realizados em todo o país".

Nas sete semanas em análise, entre 30 de novembro e 17 de janeiro, a Unilabs realizou 134 mil testes PCR.