As novas medidas relacionadas com a pandemia de covid-19 para a região de Lisboa vão ser anunciadas esta terça-feira.

O Ministério da Saúde agendou uma conferência de imprensa para as 18h30.

Para sexta-feira, está marcada nova reunião com os especialistas no Infarmed. O Governo quer ouvir novamente os peritos para que, na próxima semana, possa anunciar as medidas para o verão.