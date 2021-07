O uso de máscara deve manter-se até que seja atingida a imunidade de grupo mas o certificado digital será um instrumento necessário mesmo depois disso. A equipa de peritos liderada pela pneumologista Raquel Duarte, da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte e do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, propõe um plano com quatro níveis, com uma atenuação das medidas restritivas à medida que a população portuguesa estiver completamente vacinada.

O plano foi realizado a partir da análise dos dados e da literatura existente, avaliando as experiências noutros países e depois de ouvido um painel de especialistas nacionais e estrangeiros e ainda "consultores comunitários".

Os especialistas sublinham o papel da vacinação na prevenção da doença grave e alertam as autoridades para a necessidade de ir monitorizando os valores de incidência, letalidade tendência e hospitalizações dentro da matriz de risco.

Medidas que devem vigorar em todos os níveis

Ventilação e climatização adequadas dos espaços fechados.

Utilização do certificado digital por rotina nos espaços públicos.

Autoavaliação de risco.

Medidas que devem vigorar nos níveis 1 a 3

Até que 85% da população esteja completamente vacinada, ou seja, até que seja atingida a imunidade de grupo.

Promoção de atividades no exterior ou ou remotamente, sempre que possível.

ou ou remotamente, sempre que possível. Cumprimento do distanciamento físico, com definição do número máximo de pessoas por metro quadrado.

físico, com definição do número máximo de pessoas por metro quadrado. Utilização obrigatória de máscara em ambientes fechados e em eventos públicos

Evitar todas as situações não controladas de aglomeração populacional.

No trabalho: sempre que possível, recorrer ao teletrabalho e ao desfasamento de horários

e ao desfasamento de horários No desporto: promoção preferencial das atividades no exterior

Grandes eventos no exterior (em espaço delimitado): circuitos bem definidos de circulação e definição dos locais onde as pessoas podem permanecer com distanciamento.

e definição dos locais onde as pessoas podem permanecer com distanciamento. Convívio familiar: todas as atividades desde que cumpram as medidas gerais

Eventos de pequena e média dimensão (culturais, religiosos, etc.): todas as atividades com cumprimento das medidas gerais.

Nos transportes: assegurar sistemas de ventilação e climatização, ou na sua ausência manter as janelas abertas; manutenção do distanciamento; uso obrigatório de máscara.

Centros comerciais: todas as atividades com cumprimento das medidas gerais.

Praia e campismo: todas as atividades com cumprimento das medidas gerais,

Nível 1

Com 50% a 60% da população com a vacinação completa (é o momento actual em que 52% da população tem a vacinação completa).

Restauração e similares: estabelecimentos abertos com medidas restritivas e lotação máxima de 6 pessoas por mesa no interior e 10 na esplanada .

. Eventos de grande dimensão no interior: com 50% da capacidade do espaço.

do espaço. Celebrações (casamentos, baptizados, etc.): com 50% da capacidade do espaço.

do espaço. Circulação nos espaços públicos ao ar livre: manutenção da distância e uso de máscara.

Nivel 2

Com 60% a 70% da população com a vacinação completa.

Restauração e similares: estabelecimentos abertos com medidas restritivas e lotação máxima de 6 pessoas por mesa no interior e 15 na esplanada .

. Eventos de grande dimensão no interior: com 70% da capacidade do espaço.

do espaço. Celebrações (casamentos, baptizados, etc.): com 70% da capacidade do espaço.

do espaço. Circulação nos espaços públicos ao ar livre: manutenção da distância (nesse caso, deixa de ser obrigatória a máscara).

Nível 3

Com 70% a 85% da população com a vacinação completa.

Restauração e similares: estabelecimentos abertos com medidas restritivas e lotação máxima de 8 pessoas por mesa no interior e sem limites na esplanada.

e sem limites na esplanada. Eventos de grande dimensão no interior: todas as atividades desde que cumpram as medidas gerais.

Celebrações (casamentos, baptizados, etc.): todas as atividades desde que cumpram as medidas gerais.

Circulação nos espaços públicos ao ar livre: manutenção da distância (nesse caso, deixa de ser obrigatória a máscara).

Nível 4

Com mais de 85% da população com a vacinação completa, ou seja, quando for atingida a imunidade de grupo, o que previsivelmente vai acontecer em setembro.

Fim de todas as restrições, na restauração, desporto, centros comerciais, transportes, eventos ao ar livre e em espaços fechados e em todas as outras situações. Deixa de ser obrigatório o teletrabalho e o uso de máscara.