O diretor clínico demissionário do hospital da Cruz Vermelha, Manuel Pedro Magalhães, esteve, esta quinta-feira, na TVI24, onde explicou o caso de vacinação indevida que ocorreu no hospital da Cruz Vermelha, culminando na demissão do coordenador da Task Force para a vacinação contra covid-19, Francisco Ramos.

O médico revelou que, no conhecimento do hospital, apenas um médico foi vacinado indevidamente, sublinhando que a origem do erro está na atribuição da especialidade do profissional da lista e não num suposto pedido médico em questão.

Nesta lista de 229 pessoas que foram vacinadas, há um médico – o único caso de que temos consciência – da área da medicina interna que, erradamente, lhe foi atribuída a especialidade de cirurgia erradamente. E, portanto, foi chamado para ser vacinado”, explicou.

Manuel Pedro Magalhães insistiu que o hospital da Cruz Vermelha “não ofereceu a vacina a ninguém” e que a unidade hospitalar analisou a lista elaborada de profissionais de saúde prioritários, onde se enquadram enfermeiros, médicos intensivistas e algumas especialidades, aferindo posteriormente quais os profissionais prioritários, dentro deste grupo prioritário.

Sobre se a gravidade do caso justifica a decisão do líder da Task Force para a vacinação, Manuel Pedro Magalhães, remeteu a decisão para Francisco Ramos, frisando que “compreende o incómodo” que o médico poderá sentir.

O doutor Francisco Ramos foi um participante direto na descoberta deste caso e imagino o desconforto que lhe tenha causado. Na altura, em conversa com Francisco Ramos, tanto eu como a enfermeira-chefe pusemos imediatamente o lugar à disposição, porque percebemos que o grau de suspeição que tem havido em torno destas vacinas é de tal ordem que o doutor Francisco Ramos poderia estar sujeito a grandes pressões por causa destas circunstâncias”, revelou.

O diretor clínico reforçou que se trata apenas do “lapso” da “antecipação” de uma vacina a um médico que não era prioritário e que, no hospital da Cruz Vermelha, “não houve nenhum caso” da vacinação de familiares de pessoas na lista.

Manuel Pedro Magalhães criticou ainda as declarações de Francisco George à TVI, que acusou o hospital da Cruz Vermelha de vacinar médicos de outros serviços, explicando que no hospital existem médicos que trabalham em vários hospitais.