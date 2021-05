As autoridades de saúde já detetaram 22 alojamentos sem condições para acolher trabalhadores sazonais no concelho de Odemira, avançou esta segunda-feira o autarca José Alberto Guerreiro.

No final de uma reunião com a task force, o presidente da Câmara de Odemira adiantou que as autoridades de saúde estão a realizar inspeções em residências e quintas no concelho e alerta: "A cerca é para levar a sério".

O Governo decidiu decretar uma cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e de Almograve, no concelho de Odemira, devido à elevada incidência de casos de covid-19, sobretudo em trabalhadores imigrantes do setor agrícola, anunciou na quinta-feira António Costa.

Relativamente à cerca estamos tranquilos, está tudo a funcionar com alguma normalidade", à exceção de algumas exceções, como o caso de "alguns trabalhadores que tentaram quebrar a cerca sanitária dentro de um carro frigorífico", indicou.

De acordo com o autarca, as autoridades de saúde detetaram até agora situações de incumprimento, “algumas em espaços agrícolas, que tiveram resultados de identificação de insalubridade em 22 lugares".

Contudo, José Alberto Guerreiro ainda não sabe, ao certo, quantas pessoas residem nesses locais sem condições. Por outro lado, afirma que as autoridades vão proceder à testagem dos trabalhadores nas próximas 24 horas.

"Há um conjunto de negócios estranhos"

A Polícia Judiciária está a investigar crimes de tráfico humano, escravatura e auxílio à imigração ilegal em Odemira, sabe a TVI.

O presidente da Câmara de Odemira foi um dos que denunciou a situação à PJ, nomeadamente as suspeitas que estão na base da existência de “muitos trabalhadores migrantes” no concelho.