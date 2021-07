A Ordem dos Enfermeiros (OE) apelou à contratação de mais enfermeiros para acelerar o processo de vacinação e para permitir a estes profissionais o gozo de férias sem prejuízo do serviço.

Em comunicado, a OE diz que até setembro mais de 3.000 enfermeiros deixarão escolas e manifesta-se preocupada com as campanhas de recrutamento de diversos países europeus.

Esta é a hora de o Governo contratar. Até Setembro, mais de 3.000 novos Enfermeiros deixarão as escolas para entrar no mercado de trabalho. Resta saber se entram em Portugal ou, mais uma vez, emigram. A opção não é só deles”, defende a bastonária, Ana Rita Cavaco, citada no comunicado.