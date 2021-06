Portugal registou, até ao dia 9 de junho, foram confirmados laboratorialmente 101 casos da variante B.1.617, associada à Índia: nove casos da linhagem B.1.617.1 e 92 casos da linhagem Delta. De acordo com o relatório das linhas vermelhas existe transmissão comunitária desta variante, mais evidente na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Mantendo-se a taxa de crescimento, o tempo para atingir a taxa de incidência acumulada a 14 dias de 120 casos por 100 mil habitantes será de 15 a 30 dias para o nível nacional, tendo sido ultrapassado esse limiar em Lisboa e Vale do Tejo.

O número de novos casos de infeção por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias, foi de 83 casos, com tendência crescente a nível nacional. Já o valor do Rt apresenta valores superiores a 1 ao nível nacional (1,07) e em todas as regiões de saúde, à exceção da região Norte.

"Esta tendência crescente é mais acentuada na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), que apresenta um Rt de 1,12", sublinha o relatório divulgado pelo INSA e pela DGS.

Também o número diário de casos internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma tendência crescente, correspondendo a 29% do valor crítico definido de 245 camas ocupadas.