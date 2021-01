O presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, já tomou a primeira dose da vacina para a covid-19 apesar de não estar integrado em qualquer grupo prioritário. O autarca justificou a vacinação com o facto de ser o presidente do conselho de administração da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, entidade que gere o lar da terceira idade onde em agosto foi registado um surto de covid-19 que provocou 18 mortos.

À TVI24, João Carlos Silva, diretor dos serviços da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, garante que a vacinação do autarca não é irregular.

O presidente da Câmara, que é por inerência, presidente da Fundação, foi vacinado tal como todos os outros dirigentes das instituições sociais, de acordo com as indicações recebemos da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), em articulação com a task force da vacinação. A listagem das pessoas vacinadas, com a indicação dos seus cargos, foi obviamente aprovada pela entidade regional de saúde", explica.

Cinco dos seis elementos do conselho de administração da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva foram vacinados, "à semelhança do que está a acontecer noutras instituições muito próximas de nós", afirma João Carlos Silva. De acordo com o jornal Expresso, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, o coordenador da Unidade de Saúde Familiar do concelho e o presidente da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz também foram vacinados.

Os administradores estão tão expostos quanto os funcionários”, justifica João Carlos Silva. "Temos estado muito presentes, sobretudo desde o início da pandemia, estamos em grande proximidade com os nossos utentes e por isso somos também um grupo de risco, nenhuma autoridade levantou qualquer problema quanto a isso."

Esta tem sido, de facto a indicação da CNIS, segundo confirma à TVI24 Maria João Quintela, vogal da direção desta confederação.

Nós consideramos que os dirigentes ativos das instituições, ou seja, todos aqueles que trabalham junto dos utentes e dos profissionais e que vão todos os dias às instituições, são eventuais portadores de vírus e por isso devem ser vacinados", afirma.

No entanto, esta indicação contraria o plano de vacinação covid-19, segundo o qual no primeiro grupo de vacinação estão incluídas pessoas residentes em lares e funcionários destas instituições mas não há qualquer referência aos elementos das administrações das residências de idosos. O governo pondera alargar o âmbito da vacinação ainda nesta primeira fase. Comentando o caso do autarca de Reguengos, Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, considerou a situação regular uma vez que, na sua opinião, os detentores de cargos de responsabilidade política, como autarcas, "devem ser considerados serviços críticos, tal como as forças de segurança, bombeiros" e outros.