Pedro Santos Guerreiro, no habitual espaço de análise “Primeira Mão”, relatou as condições em que os profissionais de saúde trabalham em Portugal para combater a pandemia de Covid-19.

O sistema está a exigir muitíssimo aos seus profissionais de saúde. Há hospitais que estão muito mais apetrechados do que outros. É o caso do Hospital de São João, no Porto, e Curry Cabral, em Lisboa. Mas há hospitais no interior onde já começam a faltar camas”, revelou.