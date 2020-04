O Alentejo registou, na segunda-feira, a primeira morte de uma pessoa infetada com o novo coronavírus responsável pela Covid-19, um idoso de 87 anos que estava internado em Beja, divulgaram esta terça-feira as autoridades de saúde.

O homem, que residia em Beja, morreu na madrugada de segunda-feira no Hospital José Joaquim Fernandes, onde estava internado desde o dia 14 deste mês, informaram a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo e a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), num comunicado conjunto enviado hoje à tarde à agência Lusa.

Infelizmente, devido à complexidade do quadro clínico", a morte do idoso era "um desfecho previsível", segundo o diretor clínico da ULSBA, José Aníbal Soares, citado no comunicado.

No mesmo comunicado, o presidente do conselho diretivo da ARS Alentejo, José Robalo, refere que a informação sobre a morte do idoso, a primeira na região, será incluída no relatório de situação da epidemia a emitir na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo informações prestadas esta terça-feira à Lusa pelo gabinete de comunicação da ULSBA, o homem era utente do lar de idosos da Fundação Nobre Freire, de Beja, onde estava a residir quando lhe foi detetada a infeção pelo novo coronavírus, tendo depois sido internado no Hospital José Joaquim Fernandes, onde morreu por volta das 02:00 de segunda-feira.

O gabinete de comunicação da ULSBA, de que faz parte o hospital de Beja, adiantou à Lusa que outros dois idosos utentes do mesmo lar, de 87 e 90 anos, estão também infetados com o novo coronavírus e internados no Hospital José Joaquim Fernandes.

No Alentejo, há 173 casos de infeção confirmados, segundo o boletim de hoje da DGS, que ainda não inclui a primeira morte na região.