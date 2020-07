A PSP anunciou que tem em curso a operação “Verão Seguro 2020“, que assenta no reforço do patrulhamento policial nos locais de maior visibilidade e acompanhamento das medidas em vigor no âmbito da pandemia da covid-19.

Durante a operação, que vai decorrer em todo o país até 30 de setembro, a PSP vai aumentar a visibilidade policial nos locais de maior circulação de pessoas através do reforço do patrulhamento com as diversas valências e utilização intensiva das ciclo-patrulhas e reforçar a prevenção e fiscalização no contexto da segurança rodoviária, refere aquela polícia em comunicado.

A PSP tem também em curso a “Operação Férias” que consiste no reforço de segurança das residências das famílias que se ausentam por motivos de férias, bastando para tal fazer a inscrição no sítio https://veraoseguro.mai.gov.pt/Pages/Home.aspx .

A força de segurança vai também, durante o verão, monitorizar o cumprimento das medidas em vigor no âmbito da pandemia de covid-19 através do reforço da informação e sensibilização para o cumprimento do quadro legal e das recomendações das autoridades de saúde, bem como, sempre que necessário, o sancionamento dos incumprimentos.

A PSP “irá adequar e concentrar a sua capacidade operacional, acompanhando em todo o território nacional as deslocações das famílias em férias, de forma a incrementar o sentimento de segurança em zonas balneares, áreas turísticas, comerciais e residenciais e parques de estacionamento adjacentes, bem como nos principais eixos rodoviários urbanos, assegurando nesses locais, um elevado índice de visibilidade”, precisa ainda a nota daquela polícia.