Quase todas as regiões de Portugal Continental apresentam um R(t), índice de transmissibilidade, superior a 1. Fica de fora a região autónoma dos Açores, com 0,86.

O Algarve é o caso mais preocupante, por apresentar o valor mais alto, 1,28. Seguindo-se a região Centro com 1,24 e o Norte com 1,22. Lisboa e Vale do Tejo apresenta um índice de transmissibilidade de 1,14.

Os dados constam do relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da curva da epidemia esta sexta-feira divulgado e que indica que o valor médio do Rt - que estima o número de casos secundários de covid-19 resultantes de uma pessoa infetada.

O documento revela ainda que "Portugal apresenta uma taxa de notificação acumulada de 14 dias entre 120 e 239,9 por 100.000 habitantes e R(t) superior 1, ou seja, taxa de notificação elevada e com tendência crescente".