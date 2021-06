O aeroporto de Faro volta a registar, este domingo, longas filas devido ao regresso antecipado dos turistas britânicos ao Reino Unido.

À semelhança do que aconteceu ontem, são muitas as famílias que estão a antecipar o regresso a casa para evitarem a quarentena no regresso ao país e também para evitarem pagar muito mais por um bilhete de avião.

A decisão de saída de Portugal da “lista verde” surge apenas três semanas depois de o Governo britânico ter tomado uma decisão em sentido contrário, criando expectativas positivas no turismo algarvio e nacional, que agora se viram frustradas.

