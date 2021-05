Há 22 concelhos acima do limite dos 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes definido pelo Governo, segundo a tabela divulgada esta sexta-feira pela DGS. São menos 14 do que a semana passada.

Há um concelho no risco elevado, entre os 480 e os 959,9 casos por 100 mil habitantes: trata-se de Arganil, com 826 casos por 100 mil habitantes.

Castelo de Paiva, Lajes das Flores, Lamego, Montalegre, Nordeste, Odemira e Ribeira Grande têm entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes.

Entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes encontram-se os concelhos de Albufeira, Alvaiázere, Fafe, Funchal, Golegã, Lagoa [R.A. Açores], Melgaço, Oliveira do Hospital, Ponta do Sol, Resende, Torres Vedras, Vale de Cambra, Vila Franca do Campo e Vila Nova de Poiares.