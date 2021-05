Há 21 concelhos acima do limite dos 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes definido pelo Governo, segundo a tabela divulgada esta sexta-feira pela DGS. É menos 1 do que a semana passada.

Há dois concelhos no risco elevado, entre os 480 e os 959,9 casos por 100 mil habitantes: tratam-se novamente de Arganil, com 608 casos por 100 mil habitantes, e Ribeira Grande, com 619.

Golegã, Montelegre, Nordeste e Odemira têm entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes.

Entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes encontram-se os concelhos de Albufeira, Castelo de Paiva, Fafe, Funchal, Lagoa, Lajes das Flores, Lamego, Oliveira do Hospital, Ponta do Sol, Ribeira Brava, Santa Comba Dão, Tavira, Vila do Bispo, Vila Franca do Campo e Vila Nova de Paiva.