O Sindicato Independente dos Médicos afirmou este sábbado que a saída de médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS)é uma tendência que se se tem acentuado nos últimos cinco anos, estando prevista a reforma 3.200 médico nos próximos três anos.

O Público avança na edição deste sábado que, desde o início da pandemia de covid-19 em Portugal, em março, até outubro, o Serviço Nacional de Saúde perdeu 842 médicos, entre especialistas e internos.

São dados do Portal da Transparência do SNS que revelam a dimensão deste saldo negativo numa altura em que as necessidades de médicos dispararam por causa da pandemia. Apesar de se explicar em grande parte pelo elevado número de aposentações registado neste período, a diminuição não se justifica apenas pelas saídas por reforma”, pode ler-se no jornal.