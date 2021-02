Uma campanha da Direção-Geral de Saúde (DGS) para promoção das regras de combate à covid-19 está a agitar as redes sociais.

Em causa uma publicação nas redes sociais da DGS - Facebook, Twitter e Instagram - de uma fotografia a preto e branco da cidade de Lisboa, concretamente da Praça do Comércio, coberta de imagens a cores do coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença, com uma pergunta aos seguidores.

Se o pudesse ver... sairia de casa? O vírus é invisível. A transmissão é rápida e não se vê. Proteja-se: use máscara, desinfete as mãos e mantenha o distanciamento físico. Fique em casa, salve vidas", escreve a DGS, no conselho à população, assinado ainda pelo Governo/Ministério da Saúde e Serviço Nacional de Saúde.

Se o pudesse ver… Sairia de casa? O vírus é invisível. A transmissão é rápida e não se vê. Proteja-se: use máscara,... Publicado por Direção-Geral da Saúde em Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021

Só no Facebook, a publicação tem mais de 2.000 partilhas e mil comentários, com muitos seguidores a criticarem o objetivo da DGS, que dizem passar apenas por causar medo entre as pessoas.

Apesar de também estar assinada pelo Governo/Ministério da Saúde e pelo Serviço Nacional de Saúde, a campanha foi divulgada apenas nas redes sociais da Direção-Geral da Saúde, com as hashtags #sejaumagentedesaudepublica, #estamoson e #umconselhodadgs.