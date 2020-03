O epidemiologista Manuel Carmo Gomes, professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, está "bastante preocupado" com a evolução do surto de Covid-19 em Portugal, que já matou 23 pessoas e infetou mais de 2.000.

Para Manuel Carmo Gomes há demasiados indicadores de proximidade ao que está a acontecer em Itália, o país do mundo mais afetado pela pandemia, com o número de mortos a ultrapassar os 6.000.

Em entrevista a Miguel Sousa Tavares, esta noite, na TVI, o especialista assumiu, ainda, estar apreensivo com o que poderá acontecer aos mais velhos.

Estamos correlacionados com Itália, embora com um delay (atraso, na tradução) de, aproximadamente, dez dias. Se pusermos num gráfico os pontos de Portugal vs Itália eles acompanham-se muito bem. Espero que, em breve, consigamos divergir em relação à Itália. Estou a falar da Itália porque conheço um bocadinho melhor os dados de Itália que da Espanha, mas em relação à Espanha não diria uma coisa muito diferente. Mas tenho esperança que as medidas que foram introduzidas a partir de dia 13 (de março), mas com efetividade a partir de dia 16, permitam que nós consigamos começar a sentir um abrandamento da curva, com o declive da curva a começar a diminuir um pouco. É a minha esperança", analisou.

Numa altura em que em Portugal começam a surgir as primeiras notícias de infetados e mortes por Covid-19 em lares de idosos, e atendendo ao que aconteceu em Itália e em Espanha, Manuel Carmo Gomes não tem dúvidas de que estamos perante um cenário alarmante.

Estava a olhar para os meus gráficos e reparo que, há coisa de 15 dias, a percentagem de idosos nos casos doentes era inferior à percentagem de idosos na população geral, o que sugere que estávamos a conseguir proteger, de alguma maneira, os nossos idosos. Se a probabilidade de um idoso ser contagiado for igual à dos outros, eles aparecem com a mesma percentagem nos casos que existem na população. Há 15 dias os nossos idosos representavam aproximadamente 14/15% dos casos. Repare que os idosos representam 28% da população, quase metade, e, paulatinamente, este valor tem vindo a aumentar. Os dados mais recentes mostram já que a percentagem de idosos nos doentes está ligeiramente acima dos casos. Quando olhamos para Itália e para Espanha, e vemos o que aconteceu, isto é extremamente alarmante. Nós temos de começar a levar isto muito a sério, nomeadamente para os idosos."

Isolar os mais velhos é, deste modo, uma solução? Manuel Carmos Gomes acredita que sim.

É um problema muito difícil e a única solução que me ocorre para lhes aliviar a dor, mas uma dor que lhes pode salvar a vida, são as novas tecnologias, que permitem que estejamos a conversar como se estivéssemos próximos. Mas é um problema em que temos de pensar. Os idosos, além de um risco elevadíssimo para doença grave, quando são internados facilmente ficam cinco/seis semanas no hospital e às vezes morrem depois disso. Está a ver o que isso representa para o SNS e para a ocupação das camas que temos para toda a população. É, absolutamente, necessário defende-los. Agora venham os sociólogos, psicólogos, ajudar-nos a refletir sobre isto e a criar estratégias para esta população."

Questionado sobre a possibilidade de uma segunda vaga de Covid-19 em Portugal, depois de ultrapassada a primeira, o epidemiologista avisou que é preciso estar preparado, tal como a China e a Coreia do Sul estão a preparar-se.