O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) interveio por oito vezes nas últimas 24 horas em vários pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre portuguesa, em casos de detenção de pessoas ou apreensão de objetos, entre outros.

De acordo com o organismo responsável pelo controlo da passagem de cidadãos nas fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha as oito operações nos pontos de passagem autorizados (PPA) de Valença, Vila Verde da Raia, Vilar Formoso e Castro Marim “foram possíveis graças à utilização do SEF Mobile, um sistema (…) que permite efetuar o controlo de fronteira de uma forma mais rápida e segura”.

No PPA de Valença decorreram três intervenções relacionadas com a apreensão de objetos, em Vila Verde da Raia decorreram igualmente três intervenções relacionadas com a detenção de indivíduos e apreensão de objetos, em Castro Marim e em Vilar Formoso foram detidas duas pessoas procuradas no âmbito de processos judiciais, divulgou o SEF.

Desde 31 de janeiro, foram já controlados nos 16 pontos de passagem autorizados 226.787 cidadãos, dos quais 1.469 não foram autorizados a entrar no país. No total, foram ainda detetadas 101 medidas cautelares”, avançou o serviço.