Já são cinco as vítimas mortais por infeção de covid-19 no surto de Reguengos de Monsaraz. Todas as vítimas eram utentes do lar de idosos da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva.

A informação sobre o mais recente óbito foi dada por José Calixto, presidente da Câmara Municipal de Regungos de Monsaraz, numa atualização no Facebook.