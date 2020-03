Um comboio Sud Express parou, este domingo, no Entroncamento, por causa de uma paciente com alegados sintomas do novo coronavírus. Fonte do Centro Distrital de Operaçõs e Socorro (CDOS) de Santarém confirmou o incidente à TVI. A mesma fonte adiantou que foi acionada a Linha de Saúde 24, que está agora a gerir a situação.

O comboio estava parado às 00:50, a aguardar a chegada do INEM, que deverá fazer o transporte da passageira em causa para unidade de saúde preparada para receber casos suspeitos de covid-19.

Terá sido a própria passageira a alertar um dos revisores do comboio, que tinha como destino Hendaia, nos Pirinéus Atlânticos.

Fonte da CP também confirmou a paragem do comboio à TVI, porque uma passageira se sentiu mal, embora não tenha confirmado os sintomas apresentados.