O Governo publicou este domingo o decreto-lei que regulamenta o estado de emergência, que entra em vigor esta segunda-feira, e que se vai estender pelo menos até 23 de novembro.

Uma das principais medidas é o recolher obrigatório nos 121 concelhos considerados de alto risco de transmissibilidade. O documento divulgado pelo executivo vem agora incluir algumas exceções a esta medida, que previa o confinamento entre as 23h e as 05:00 durante a semana e a partir das 13h durante os fins de semana.

Veja a lista dos 121 concelhos de risco

Das exceções previstas pelo Governo, a grande novidade reside no ponto que estabelece a possibilidade de ir ao supermercado durante as horas do recolher obrigatório, algo que não tinha ficado explícito anteriormente. Ainda assim, é referido que quem se desloque a um estabelecimento deste género não deve ir acompanhado.

Assim, e segundo o documento do Governo, os cidadãos dos 121 concelhos poderão sair de casa nas seguintes exceções:

deslocações a mercearias e supermercados e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de higiene, para pessoas e animais;

deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes

deslocações para desempenho de funções profissionais ou equiparadas, conforme atestado por declaração da entidade patronal ou do próprio, em caso de trabalhador independente (que já tinha sido divulgado);

deslocações no exercício das respetivas funções ou por causa delas, sem necessidade de declaração emitida pela entidade empregadora ou equiparada;

deslocações por motivos de saúde, designadamente para aquisição de produtos em farmácias ou obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados;

deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres humanos, bem como de crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada por autoridade judicial ou Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em casa de acolhimento residencial ou familiar;

deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente;

deslocações de médicos-veterinários, de detentores de animais para assistência médico-veterinária urgente, de cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, de voluntários de associações zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e de equipas de resgate de animais para assistência urgente;

deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;

deslocações pedonais de curta duração, para efeitos de fruição de momentos ao ar livre, desacompanhadas ou na companhia de membros do mesmo agregado familiar que coabitem;

deslocações pedonais de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia;

por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que se demonstre serem inadiáveis e sejam devidamente justificados;

retorno ao domicílio pessoal no âmbito das deslocações referidas nas alíneas anteriores.

Nos supermercados, bem como em todos os espaços comerciais, será feito um controlo da temperatura corporal, sendo que a pessoa pode ser impedida de entrar no espaço caso se verifiquem as seguintes situações: recusa da medição da temperatura corporal ou temperatura corporal igual ou superior a 38ºC.

Estas mesmas medidas estão previstas no acesso ao local de trabalho, a serviços ou instituições públicas, estabelecimentos educativos e espaços culturais ou desportivos.

No caso dos trabalhadores que apresentem uma temperatura corporal igual ou superior a 38ºC a falta deverá ser justificada pela empresa.

Depois de ter controlado a primeira vaga da pandemia com relativo sucesso, Portugal tem registado elevados números de contágio que ameaçam fazer uma grande pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde.

É precisamente nesse sentido que o decreto-lei do Governo prevê também a requisição de hospitais privados e também a alocação de profissionais que não da saúde à atividade de rastreio, como serão os casos de pessoas pertencentes a grupos de risco ou professores sem atividade letiva.

Serão também mobilizados os funcionários da Defesa Nacional e das Forças Armadas, com este último ramo a participar na realização de inquéritos epidemiológicos e rastreio de contactos de doentes com covid-19.