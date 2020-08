Um surto de Covid-19 no Lar São José, no Barreiro, contabiliza 47 casos positivos e dois internamentos de idosos, mas a “situação está controlada”, disse à hoje o delegado de saúde adjunto regional de Lisboa e Vale do Tejo.

O lar “tem neste momento 32 idosos positivos, num total de 80, e 15 funcionários [positivos], num total de 44. Estão dois idosos internados no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, que estão estáveis, os restantes estão assintomáticos”, afirmou Nuno Lopes à agência Lusa.

Hoje, um idoso do grupo dos positivos “iniciou sintomas respiratórios e foi ao hospital”, tal como outro idoso do grupo dos negativos.

Segundo este responsável, os testes foram realizados na sexta-feira e os resultados conhecidos no sábado, tendo o lar ativado os planos de contingência, começando “a separação em três alas depois da visita da delegada de saúde coordenadora do Agrupamento de Centros de Saúde Arco Ribeirinho”.

Os funcionários positivos estão em quarentena em casa. Os outros, de acordo com o plano de contingência, estão afetos às diferentes alas e estão a trabalhar. O lar está a ser muito bem acompanhado, tem vários positivos, mas não há casos graves e nenhum óbito. A situação está controlada”, concluiu.