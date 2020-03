Um homem suspeito de estar infetado com o novo coronavírus esteve desde as 12:30 até às 18:15 desta terça-feira à espera que uma ambulância do INEM o transportasse de casa, em Linda-a-Velha, para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Contactado pela TVI24, Duarte explicou que, na semana passada, jantou com um amigo vindo de Milão na zona de Lisboa. O amigo italiano terá regressado ao país de origem e é um dos casos cujo teste deu positivo para Covid-19.

Duarte começou a sentir sintomas gripais, como tosse, febres altas, dores de cabeça fortes e por vezes tonturas, durante o fim de semana. Mas na altura não pensou que isso pudesse estar ligado ao surto do novo coronavírus.

Esta manhã, quando soube que o amigo italiano estava infetado, decidiu ligar para a Linha SNS 24 e esperou cerca de 30 minutos até ser atendido. Foram-lhe colocadas algumas perguntas para despistagem e recomendaram que fizesse quarentena social. De seguida, encaminharam o caso para a linha de apoio ao médico.

Por volta das 12:30, disseram que o caso de Duarte deveria ser validado e que seria enviada uma ambulância do INEM para o transportar até ao Hospital Curry Cabral. No entanto, foi desde logo alertado de que o INEM estaria sobrelotado e que o tempo de espera seria, no mínimo, de três horas. A ambulância, que veio de Alenquer, chegou por volta das 18:15, ou seja, cerca de seis horas depois.

Duarte já se encontra no Hospital Curry Cabral a aguardar pelos resultados laboratoriais.

Já estou no Hospital depois de estar em contacto com o serviço de saúde desde as sete da manhã, estive seis horas à espera da ambulância que veio de Alenquer, para me vir buscar a casa", explicou Duarte num vídeo enviado à TVI24.

Apesar da demora de hoje, o acesso a isto foi rapidíssimo (...) apesar das coisas parecerem caóticas do lado de fora, cá dentro as coisas estão a funcionar bem", referiu.

A TVI24 sabe que este homem, técnico superior numa empresa, sofre de problemas respiratórios e não vai trabalhar desde sexta-feira.