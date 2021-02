Já está disponível e acessível a todos os portugueses, com mais de 80 anos, ou com 50 a 79 anos com comorbilidades, o simulador online que permite verificar quem está incluído na atual fase de vacinação contra a covid-19.

Nos critérios de elegibilidade para a vacinação, nesta primeira fase, estão incluídos os idosos com mais de 80 anos, assim como as pessoas com idades compreendidas entre os 50 e 79 anos, com uma das seguintes patologias: doença coronária, insuficiência renal, doença respiratória crónica ou insuficiência cardíaca.

O simulador, lançado no início da noite do passado domingo, foi anunciado no início da semana passada, pela ministra da Saúde, Marta Temido, em conferência de imprensa.

Na altura, a ministra destacava que esta funcionalidade viria a permitir aos doentes "um melhor acompanhamento da sua inclusão no processo de vacinação", e deixa o alerta de que se, por lapso, alguém não estiver contemplado no simulador, deve alertar os serviços de saúde, que procederão à devida correção.

Marta Temido anunciava também, nessa conferência de imprensa, que já tinham sido identificados 957 mil indivíduos que se encaixam nos critérios anunciados.

O simulador está disponível aqui.

De modo a confirmar se é elegível para a vacinação, nesta primeira fase, deve aceder ao simulador e inserir os dados solicitados, como o nome completo, a data de nascimento (dd/mm/aaaa) e o número de utente do SNS.

A vacinação dos grupos prioritários em questão arrancou no início do atual mês, por todo o país. A convocatória é feita através de uma mensagem de texto, enviada para o número de telemóvel associado ao número de utente, ou através de carta.