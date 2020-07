A PSP deteve um homem e duas mulheres por desobediência, em Elvas (Portalegre), na sequência de um convívio na via pública que envolveu mais de 20 pessoas, em tempos de pandemia de Covid-19.

Segundo um comunicado do Comando Distrital de Portalegre da PSP, enviado à agência Lusa, as detenções ocorreram na madrugada de quarta-feira, quando um grupo composto por mais de 20 pessoas promoveu um convívio na via pública, na cidade raiana.

A PSP relata que, face ao estado de alerta em vigor, no âmbito da pandemia de Covid-19, a iniciativa obrigou à intervenção da Divisão Policial de Elvas, com o emprego de vários meios, por forma a fazer cessar o convívio.

O facto de a ordem da PSP não ter sido acatada por todos originou a detenção de três indivíduos: um do sexo masculino e dois do sexo feminino, pela prática do crime de desobediência", refere o comunicado.

Na intervenção, segundo a polícia, foram apreendidos vários objetos que se encontravam na via pública e estavam a ser utilizados pelos participantes na iniciativa.

De acordo com a PSP, os três detidos, com idades entre os 21 e os 39 anos, foram libertados e notificados para comparecerem no tribunal, estando a decorrer o inquérito criminal.