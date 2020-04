Nunca é demais recordar o que todos podemos fazer para conter a propagação do novo coronavírus .

“O importante nesta fase é reforçar os cuidados a ter porque se sairmos de casa é muito difícil saber se estamos com um infetado ou não”, refere Ana Isabel Pedroso, médica do Hospital de Cascais, em declarações ao site da TVI24.

Tosse, febre e falta de ar. Segundo as autoridades de saúde, estes são os três sintomas que indicam a possibilidade de estar infetado com a Covid-19. No entanto, sabe-se também que muitas pessoas não manifestam qualquer sintoma associado à doença e esses constituem um risco de contágio acrescido para as populações.

Neste momento, um novo estudo, publicado no British Medical Journal vem evidenciar tais preocupações. De acordo com os dados mais recentes, 78% dos infetados não manifestam qualquer um dos sintomas acima referidos.

Os dados agora revelados acabam por contradizer um relatório da Organização Mundial de saúde (OMS) divulgado em fevereiro, que sugeria uma proporção pouco clara dos casos assintomáticos e que “não se apresentava como o principal fator de transmissão”.

Assintomático ou não e para se proteger a si e aos seus, dizemos-lhe agora quais são as medidas de precaução que deve sempre adotar.

Em primeiro lugar e o mais importante: deve ficar em casa e só sair para o essencial. Caso saia para ir ao supermercado ou à farmácia leve “máscara, que é o mais importante. Se usar luvas é importante ter sempre o desinfetante consigo”, uma vez que as luvas tocam em todo o lado, sublinha a profissional.

Fora de casa evite tocar com as mãos na cara e sempre que tiver oportunidade lave-as muito bem com água e sabão.

Em casa, é importante “reforçar” as limpezas, mas com cuidado. Ana Isabel destaca o uso de álcool e lixívia, mas esta “sempre diluída com água”. Cuidados como estes evitam outros problemas como irritações na pele ou dificuldades respiratórias.

De forma a ficarmos mais descansados, fazemos de tudo para que a nossa casa esteja o mais limpa possível e, para isso, é também importante “deixar os sapatos que usámos para ir à rua numa caixa de cartão. O calçado que levámos à rua nunca deve ser usado em casa”.

Se esteve a trabalhar ou se foi a algum sítio público, o que fazer à roupa? “Temos de analisar a exposição que tivemos ao risco de contrair Covid-19”, mas “o ideal é pôr logo a roupa para lavar e tomar um banho”. Pode lavar a roupa à temperatura que quiser, o mesmo se aplica ao detergente.

Outra das precauções que nunca devemos esquecer prende-se com os animais de companhia. Quando voltam da rua, as patas devem ser sempre limpas, mas sempre com atenção ao que se usa.

“É importante saber se os produtos que estamos a usar são tóxicos ao nível da absorção do pelo do animal ou se há o risco de intoxicação se o animal o lamber”, alerta.

Por último, Ana Isabel destaca a importância de comer de forma saudável. “É muito importante ter uma alimentação cuidada para reforçar o sistema imunitário, bem como praticar exercício físico”.