O Presidente do Governo Regional da Madeira confirmou, esta terça-feira, que foi registado o primeiro caso positivo com o novo coronavírus.

Infelizmente, e apesar de todas as medidas preventivas que tomámos, e o louvável comportamento cívico da nossa população, a região registou ontem à noite pelas 22:14 o primeiro caso positivo de Covid-19", afirmou Miguel Albuquerque na conferência de imprensa.

Trata-se de uma turista holandesa, que chegou à ilha da Madeira no dia 12 março, e que se encontra internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM). Miguel Albuquerque disse ainda que todos aqueles que estiveram em contacto com a turista estão a ser devidamente acompanhados pelas autoridades regionais de saúde.

Comunicaremos, novamente, às embaixadas a necessidade mandatória de proceder ao repatriamento dos seus cidadãos turistas que ainda permanecem na região com a maior brevidade possível", acrescentou.

A turista estava hospedada na Quinta do Sol, no Funchal, que agora mantém os restantes hóspedes isolados, por uma questão de prevenção. Muitos deles estão nas varandas à espera de novidades. O hotel tem nesta altura 121 hóspedes, todos confinados aos quartos.

O Presidente do Governo Regional disse ainda que foi determinado o fim de todas as atividades de animação e recriação turística, bem como o reforço da restrição de entrada de pessoas em centros comerciais, mercados e outros espaços públicos.