Uma utente do Metro de Lisboa fotografou, nesta manhã, a carruagem em que seguia e onde não era possível cumprir as medidas de distanciamento necessárias para evitar o contágio pelo novo coronavírus, muito menos o cumprimento da lotação máxima de dois terços.

As imagens foram divulgadas nas redes sociais e contam já com perto de 4.000 partilhas.

Sofia Figueiredo, 43 anos, vigilante de profissão, contou à TVI que tem sido assim praticamente todos os dias "nas últimas duas semanas", mas a situação vem a deteriorar-se desde o fim do estado de emergência, a 2 de maio.

O momento em concreto aconteceu pouco depois de ter entrado na estação de Entrecampos, às 07:50, e numa altura em que olhou para cada um dos lados da carruagem procurando uma saída com menos pessoas juntas. A composição vinha de Odivelas, um dos cinco concelhos da região de Lisboa mais atingidos pela pandemia de Covid-19, alvo de medidas excepcionais de confinamento, em direção ao Rato.

Todos os passageiros tinham máscara, condição obrigatória para poder usar os transportes públicos, mas o ar era irrespirável.

Senti-me sufocada. E com receio. Trabalhei durante todo o estado de emergência e nunca tive receio, porque usava o meu carro, estacionava à porta do trabalho e não tinha contacto com ninguém. Mas agora, com as filas que há na ponte de manhã, uma vez que eu moro na Margem Sul, torna-se impossível viajar de carro e esperar uma hora na fila. Vou cheia de gel. Ando sempre com um frasco no bolso", contou.