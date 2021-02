Nos últimos dias, surgiram vários casos de vacinação indevida contra a covid-19. Há relatos de várias pessoas que receberam o fármaco, apesar de não constarem nas listas prioritárias do plano de vacinação.

Ocorrências que estão a indignar os portugueses e que o próprio Ministério da Saúde garantiu que não vão passar impunes, ameaçando com sanções e processo criminais.

O advogado Carlos Pinto Abreu considera que as sanções poderão vir a ser aplicadas quer a quem foi administrada a vacina indevidamente, como a quem permitiu que tal acontecesse.

No entanto, o especialista reconhece que não existe um enquadramento legal específico para estes ilícitos, mas garante que existe a possibilidade de ser feito um enquadramento geral de acordo com o código penal.

Não há um enquadramento legal específico. Há um enquadramento legal genérico, que permite que as situações de abuso possam ser enquadradas em determinados crimes que estão previstos no código penal. O abuso de poder está previsto e é punido pelo artigo 383º do código penal. Pode haver situações em que o que está em causa é mesmo o peculato. Não haverá muitas dúvidas quando estamos a falar de funcionários públicos, por exemplo, de que pode haver um recebimento indevido de vantagem que também é um crime”, refere Carlos Pinto Abreu.