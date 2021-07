A Direção-Geral de Saúde sublinhou esta quinta-feira que Portugal está numa “corrida” contra o tempo para proteger a disponibilidade de camas para as Unidades de Cuidados Intensivos, “o recurso mais escasso do sistema de saúde”.

Segundo André Peralta Santos, diretor dos Serviços de Informação e Análise da DGS, o aumento do número de casos que tem vindo a ser registado há cerca de mês e meio, “é exponencial desde o início” e tem provocado um aumento das hospitalizações, tanto em enfermaria, como em Cuidados Intensivos.“A mortalidade também está a subir apesar de esse aumento ser muito residual”, conclui.

Para Peralta Santos, o país está a viver uma “nova fase de transição” impulsionada pelo aparecimento da variante Delta que veio “mudar o panorama” no combate à pandemia. Isto aconteceu em Portugal, tal como no Reino Unido que, “tendo uma taxa de vacinação superior à nossa”, também tem registado um aumento no número de novos casos e de mortes.

Para evitar que uma paragem total da economia portuguesa, o diretor dos Serviços de Informação e Análise pede que se melhore a percepção de risco e que a população faça um “esforço final para ganhar a corrida e proteger especialmente os cuidados intensivos, que são o recurso mais escasso do sistema de saúde”.

O sistema de saúde já mostrou grande resiliência em momentos anteriores, mas acima de um determinado número - o número limite definido pelo relatório das linhas vermelhas do INSA é de 250 camas ocupadas - vamos estar, no fundo, a ocupar camas que precisamos para outros doentes que necessitam”, aponta Peralta Santos, ainda que assuma que a resposta é “elástica” e, como tal, o SNS tem capacidade de garantir assistência a quem precise.

A Câmara de Lisboa aprovou esta quarta-feira uma moção que recomenda ao Governo que, em articulação com a Direção-Geral da Saúde e com as entidades do setor, avalie a reabertura dos estabelecimentos de animação noturna a portadores dos certificados digitais covid-19.

Sobre esta possível reabertura, o diretor dos Serviços de Informação e Análise sublinha os valores “encorajadores” da vacinação, mas pede prudência devido à ação da variante Delta que tornou o problema ainda mais imprevisível. “A meio de um jogo de xadrez muda de tabuleiro e precisamos de avaliar novas jogadas”, compara alegoricamente o especialista.

“Até termos dados mais sólidos, precisamos de prudência na avaliação de novas medidas”, diz, destacando que é necessário mais tempo.

A moção, apresentada pelo CDS-PP na reunião pública do executivo municipal, teve os votos contra do BE e os votos favoráveis do PS, CDS-PP, PSD e PCP.

A moção dos vereadores centristas salienta que “a vereação do CDS-PP não vê razão para que a utilização dos certificados digitais de vacinação e de teste não seja alargada ao acesso a estabelecimentos comerciais, mormente os estabelecimentos de diversão noturna, que adicionalmente cumprirão as restantes regras de segurança determinadas pela DGS [Direção-Geral da Saúde]”.