A variante Delta é dominante em todas as regiões do país, com uma prevalência de 98% a nível nacional, anunciou João Paulo Gomes, do INSA, na reunião dos especialistas no Infarmed.

Juntando os casos associados à variante Delta Plus, este número sobe para 98,6%.

Segundo João Paulo Gomes, a vacinação contra as variantes é eficaz e, portanto, embora seja "expectável" que surjam combinações de mutações destas variantes, elas não devem ser motivo de grande preocupação, uma vez que a população é cada vez mais imune.

O especialista do INSA explicou que a variante Delta tem tido um "crescimento exponencial" em Portugal desde junho e que, atualmente, é "completamente dominante".

As outras variantes têm uma "expressão residual", sendo que a Madeira é a região em que a prevalência da Delta é menos elevada. "Ainda assim, acima dos 95%", sublinhou.

A variante Delta "é muito mais transmissível", o que significam mais casos e mais cadeias de transmissão, mas a vacinação diminui a preocupação dos especialistas.

João Paulo Gomes frisou ainda que a vigilância das variantes tem sido feita "mais em tempo real" e que, na Europa, a variante Delta também já é dominante na maioria dos países.