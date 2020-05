Em tempos de pandemia de Covid-19, as crianças passam muito mais tempo online. Seja por lazer ou para assistir a aulas, a utilização da Internet e dos seus vários serviços aumentou consideravelmente desde que foi decretado o confinamento.

A empresa Teckies, que tem como objetivo "preparar as crianças do século XXI para um mundo tecnológico", vai realizar workshops para ajudar a lidar e a combater o cyberbullyins entre os jovens.

As sessões serão dirigidas às crianças, aos pais e aos professores, numa iniciativa que é totalmente gratuita.

A primeira sessão, direcionada para os professores, vai decorrer no dia 26 de maio, às 16:00. O foco será no trabalho a realizar em contexto escolar. No dia 27, será a vez dos pais perceberem quais as dificuldades que os jovens podem encontrar na Internet, numa sessão que irá decorrer às 17:00. Por fim, no dia 28, pelas 15:00, realiza-se uma sessão orientada para os jovens com 13 anos ou mais. O objetivo é ensinar-lhes como se protegerem e como cuidarem dos que hes são próximos.

As tecnologias têm tido um impacto muito positivo nas nossas vidas, mas, pelo fácil acesso e abrangência, também ampliam e propagam mais facilmente as coisas menos positivas. Por isso, é preciso estar alerta e saber como agir nestas situações, que podem ser altamente prejudiciais para os jovens. Esta é uma problemática que deve envolver toda a sociedade, mas sobretudo pais e professores, que estão mais próximos das crianças e melhor as podem acompanhar”, refere Jéssica Portugal, gestora de projeto na Teckies.

Será a própria Jéssica Portugal, que é formada em Psicologia Clínica, a orientar algumas das sessões. Consigo estará também Mariana Nunes, licenciada em Educação e Formação.

Para participar nos workshops deve ser feita uma inscrição prévia, que poderá ser feita aqui.

Uma das plataformas mais utilizadas pelos jovens, sobretudo para as aulas online, tem sido o Zoom. A Fenprof apresentou uma queixa à Procuradoria-Geral da República após a intrusão de terceiros em plataformas online de ensino à distância e utilização indevida de dados pessoais, códigos de acesso, fotografias e vídeos de alunos e professores.

Posteriormente, o Ministério Público abriu um inquérito a entradas ilícitas neste tipo de plataformas.