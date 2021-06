Elementos da GNR resgataram esta terça-feira um mocho-galego que se encontrava a deambular na via pública, na Covilhã.

Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco sublinha que o resgate foi realizado durante uma ação de patrulhamento. “De imediato”, os militares deslocaram-se ao local, onde recolheram o animal “que aparentava estar debilitado e incapacitado de voar”.

A ave foi entregue no Centro de Recuperação de Animais Selvagens em Castelo Branco, para “monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação no seu habitat natural”.